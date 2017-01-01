Eskişehir'de Yılbaşı Sonrası Sokaklar Boş Kaldı

Eskişehir'de yılbaşı gecesinin ardından sabah şehir merkezinde durgunluk yaşandı.



Yeni yıl gecesini eğlence mekanlarında ve şehir merkezinde bulunan belirli bölgelerde geçirenlerin yerini sabah saatlerinde boş sokaklar aldı. Eskişehir'de eğlence mekanlarının bulunduğu Vural Sokak'ta sabah saatlerinde geceden kalma kirlilik göze çarptı. Diğer yandan yılın ilk gününün pazar olması dolayısıyla sabah saatlerinde otobüs ve tramvay durakları boş kaldı. Yeni yıl gecesinde eğlenen vatandaşlar, yılın ilk gününün pazar olmasından dolayı yorgunluklarını evde atmayı tercih etti. - ESKİŞEHİR