Eskişehir'de Uyuşturucu Satan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri gelen bir ihbarı değerlendirerek, uyuşturucu satan kişiyi yakaladı.



İki Eylül Caddesi üzerinde şüpheli bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma neticesinde şüpheli şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen şahsın üzerinde 0,54 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı. Uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahısın üzerinden ise 3,25 gram eroin maddesi çıktı. Hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem yapılan şüpheli şahıs, bugün adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR