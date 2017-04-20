Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.



Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narko Tim ekipleri, Bursa'dan Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.



Eskişehir otogarında tedbir alan polis, Bozüyük-Eskişehir seferini yapan bir yolcu minibüsüne düzenlediği operasyonda şüpheliler Ali Muharrem M. (42) ve Ceylan G.'yi (30) yakaladı. Gözaltına alınan zanlılara ait valizde yapılan arama ve kontrollerde 1 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu madde bonzai ele geçirildi.



Şüpheli 2 kişi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR