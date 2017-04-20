Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.



Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi narkotim ekipleri, Bursa'dan Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı aldı.



Otogarda tedbir alan ekipler, Bozüyük-Eskişehir seferini yapan yolcu minibüsüne düzenlediği operasyonda şüpheliler A.M.M. (42) ve C.G'yi (30) yakaladı.



Gözaltına alınan zanlılara ait valizde yapılan aramada 1 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.