Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narko Tim ekipleri, İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı. Polisin Zafer Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, şüpheliler F.G. (20) ve M.Ö. (17) yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin üzerilerinde ve araçlarında yapılan arama ve kontrollerde 496 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram eroin ve 1 tabanca ele geçirildi. Zanlıların, emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.