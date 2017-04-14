Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kadın yakalandı.



Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narko Tim ekipleri, kent merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonda sokak satıcısı olduğu belirlenen Hülya Ç'yi yakaladı.



Gözaltına alınan kadının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.