Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.



Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narko Tim ekipleri, İstanbul'dan Eskişehir'e gelen zanlıyı şehirlerarası otobüs terminalinde operasyonla gözaltına aldı.



Zanlının üst aramasında 233 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.