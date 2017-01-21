Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucu yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; İstanbul ilinden şehirlerarası otobüs ile Eskişehir'e uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alınan 1 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada şahsın üzerinden 233 gram Sentetik Kannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyon neticesinde yakalanan ve hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli işlem yapılan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR