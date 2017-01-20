Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 bin 851 ecstasy hap ele geçirildi, olayla ilgili biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlediği operasyonda, E.Y. ile T.G. adlı kadını yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada toplam 2 bin 851 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.



- Eskişehir