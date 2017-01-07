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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu kişilerden uyuşturucu madde temin eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko Tim ekipleri, Fevzi Çakmak ve Şirintepe Mahallelerinde düzenlediği operasyonda, şüpheliler, F.Ö, A.Ç, G.Ü. ile M.SA'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramalarında, bonzai ve esrar maddeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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