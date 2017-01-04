Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesine bağlı Narko Tim ekipleri, Gazipaşa Mahalesi'ndeki iki ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi.



Polis ekipleri, evlerde yaptığı arama ve kontrollerde, satışa hazır 41 paket Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ile uyuşturucu hap ele geçirdi.



Olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen B.Ç. ile F.T, gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.