Eskişehir'de Trafik Kazası, 1 Ölü, 1 Yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.



Kaza, ilçenin Gülçayır mahallesi Afyonkarahisar karayolunun 17'nci kilometresinde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. S.K. yönetimdeki araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.A. yaralanarak Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü S.K. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yolcu A.A.'nın tedavisi sürüyor. - ESKİŞEHİR