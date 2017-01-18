Eskişehir'de Trafik Denetimi Yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde araç trafiğine kapalı caddelerde denetim yaptı.



Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesinde gerçekleştirilen denetimde motosiklet ve bisiklet kullanıcılarını uyaran ekipler, bazı araç sürücülerine ceza yazdı.



Zabıta ekipleri, vatandaşların can güvenliği için denetimlerin devam edeceğini vurguladı.