Eskişehir'de Tombala Baskınında 13 Bin Lira Ceza

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir dernekte düzenledikleri tombala baskınında kumar oynayan 57 kişiye yaklaşık 13 bin lira para cezası uygularken, kullanılan ekipmanlara da el koydu.



Edinilen bilgilere göre, asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir dernekte tombala oynatıldığı bilgisine ulaştı. Savcılık kararı ile derneğe baskın düzenleyen ekipler, içeride yaptıkları aramalar sonucunda; 4 adet kamera, 2 adet amatör el telsizi, 1 adet şarj cihazı, 2 adet LCD televizyon, 145 adet tombala kartı, çok sayıda tombala pulları ve malzemeleri ele geçirilerek muhafaza altına alındı.



Çalışmalar neticesinde ayrıca, tombala oynayan 57 şahsa kumar oynamaktan 227'şer lira olmak üzere 12 bin 939 lira idari para cezası uygulayan ekipler, S.D. ile N.D. isimli şahıslar hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlattı. - ESKİŞEHİR