Eskişehir'de Terör Operasyonu

Eskişehir'de, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan şüpheli, gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan zanlı H.G'yi yakaladı.



Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.