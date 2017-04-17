Eskişehir'de Tencere-tavalı Eyleme 10 Gözaltı

ESKİŞEHİR'de parkta toplanıp evelerinden getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak ses çıkaran ve 'Başkanlığa hayır' diye slogan atan grup uyarılara rağmen dağılmayınca polis müdaha etti. Polisler, aralarında HDP Tepebaşı İlçe Başkanı Emine Kaya'nın bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.



Bugün saat 21.00 sıralarında Yeni Bağlar Mahallesi Kartal Tepesi Sokak'taki parkta toplanan kızlı-erkekli çoğunluğu üniversite öğrencisi olan grup, evlerinden getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak eylem yaptı. 'Susma haykır, başkanlığa hayır' diye slogan atan grubun yanına bir süre sonra polis ekipleri geldi. Polis müdürünün megafonla dağılmaları için uyarıda bulundu grup, parktan çıkıp ara sokaklarda yürümeye başladı.



Ses çıkararak yürüyen gruptakilere, Üniversite Caddesi'ne gelindiğinde yine polisler dağılmaları için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahalede bulundu. Aralarında HDP Eskişehir Tepebaşı Merkez İlçe Başkanı Emine Kaya'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Kollarına plastik kelepçe takılarak çevik kuvvet midibüslerine bindirilenlerden N.B.'nin üzerinden sustalı bıçak çıktı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık raporları alınan 10 kişi daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



- Eskişehir