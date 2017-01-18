Eskişehir'de Telefon Dolandırıcıları Yine İş Başında

Eskişehir'de, telefonla kendisini arayan kişiye kredi kartı bilgilerini veren şahıs, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.



Edinilen bilgilere göre dolandırıcılar, H.B.E. (21) isimli şahsı arayarak, kendilerini banka yetkilisi olarak tanıttı. Kendisine, "bankadan arıyorum. Bugüne kadar hesabına yatırılan paralardan kesilen ücretlerin geri iade edileceğini, kartınızda bulunan son altı rakamı ve hesap numaranızı verin, telefonunuza şifre gelecek gelen şifre ile giriş yapın" diyen dolandırıcılara inanan H.B.E., telefondaki şahsa kredi kartı bilgilerini verdi. Ardından telefonuna gelen şifre ile giriş yapan şahsın telefonu kapandı. Durumdan şüphelenen şahıs hemen banka müşteri hizmetlerini arayarak konu hakkında bilgi verdi. Hesabını da kontrol eden H.B.E., hesabından 200 TL para çekildiğini fark ederken durumu hemen polise bildirdi.



Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR