Eskişehir'de Telefon Dolandırıcıları Yine İş Başında

Eskişehir'de bir şahıs, internetten bilgisayar sipariş etmek isterken 2 bin 700 lirasından oldu.



Olay Odunpazarı OSB Mahallesi'nde gerçekleşti. B.İ. (49) isimli makine teknisyeni, bir internet sitesinden beğendiği bilgisayarın fiyatını uygun görüp, ilandaki telefon numarası ile S.K. (26) isimli şahısla irtibata geçti. B.İ., yaptığı görüşme sonunda, S.K.'nın vermiş olduğu hesap numarasına 2 bin 700 TL para gönderdi. Ancak ödemenin yapmasına rağmen bilgisayarın gönderilmediğini anlayan B.İ., polis ekiplerine haber vererek şikayetçi oldu.



Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR