Eskişehir'de Tarladan Hırsızlık İddiası

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, bir tarladan hırsızlık yapıldığı iddia edildi.

Eskişehir'de Tarladan Hırsızlık İddiası

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir tarladan hırsızlık yapıldığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağapınar Mahallesi'nde yaşayan R.K.Ç., Karalarçayırı mevkiinde bulunan tarlasından 1 adet elektrik panosu, 9 metre bakır kablo ve 25 adet sigortanın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındığını jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, olayla alakalı soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

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