Eskişehir'de Tarladan Hırsızlık İddiası

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir tarladan hırsızlık yapıldığı iddia edildi.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağapınar Mahallesi'nde yaşayan R.K.Ç., Karalarçayırı mevkiinde bulunan tarlasından 1 adet elektrik panosu, 9 metre bakır kablo ve 25 adet sigortanın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındığını jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, olayla alakalı soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR