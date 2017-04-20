Eskişehir'de Şüpheli Ölüm

Eskişehir'de baygın halde bulunan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi 8892 Sokak üzerinde Neşet Sağıroğlu'nun (33) baygın olduğunu gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipler, baygın olan Neşet Sağıroğlu'na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sağıroğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağıroğlu'nun ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR