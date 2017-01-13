Eskişehir'de Suçlularla Mücadele Sürüyor

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenliği için suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor.



Edinilen bilgiye göre, A.İ. (27) ve M.Ç.D. (23) isimli şahıslar, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan M.Ö. (66) isimli şahsın işlettiği bir çay bahçesine geldi. Şahıslar, işletmeci ile oğlu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle A.İ. ve M.Ç.D., kahvenin çamlarını kırarak ve çay ocağının çadırını yakarak işyerine zarar verdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Şüpheli şahısların Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.



Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Porsuk Bulvarı Suboyu Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen bir diğer olayda ise, M.K.(56) isimli şahıs sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde geceden iş yerinde yangın olayının meydana geldiğini ve iş yerinin hasar gördüğünü fark etti. İş yerini kendi imkanları ile tamir ettiği sırada iş yerine gelen F.A.(29), S.A.(23) ve E.S.(25) isimli şahısların M.K.'yı tehdit edip işyerinden ayrıldıkları öne sürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler F.A., S.A.ve E.S.'yi kıskıvrak yakaladı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alınan şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldıkları öğrenildi. - ESKİŞEHİR