Eskişehir'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Eskişehir'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde bir alışveriş merkezi önünde yürüdüğü sırada S.Ç.'nin saldırısına uğrayan Erdal B, ayağından yaralandı. Oolay yerine gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Erdal B, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Asayiş Şubesi ekipleri olay yerinden kaçan S.Ç'yi Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen S.Ç.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR