Eskişehir'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Eskişehir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde yürüyen Erdal B, S.Ç'nin silahlı saldırısına uğradı.



Ayağından yaralanan Erdal B, vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Erdal B, buradaki müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli S.Ç'yi, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde suç aleti tabanca ile yakaladı.



Soruşturma sürdürülüyor.