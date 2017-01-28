Eskişehir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Eskişehir'de evinin içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi 721. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Rüstem A. (49), evine giren kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vuruldu.



Ağır yaralanan Rüstem A, silah seslerini duyan komşularının yardımıyla Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.