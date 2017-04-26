Eskişehir'de Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.



Hoşnudiye Mahallesi Bayrak Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A. (27), T.Ö. (21), S.K. (24), E.S.A. (23) ile İran uyruklu H.M. (28), silahla, M.F. (45) ise darbedilerek yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.