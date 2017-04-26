Eskişehir'de PTT'den Mobil Hizmet

Eskişehir'de PTT, mobil araçta hizmet vermeye başladı.



Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi yanında hizmete başlayan mobil araçta AA muhabirine açıklama yapan PTT İki Eylül Şubesi Müdürü Ekrem Kardaş, mobil araçları çağın gerektiği şekilde halka en iyi hizmeti vermek için hizmete sunduklarını kaydetti.



Mobil araçlarla en ücra köşelere kadar hizmet götüreceklerini ifade eden Kardaş, "Şubelerde verdiğimiz hizmetlerin hepsini mobil araçlarla vatandaşın ayağına kadar götüreceğiz. Amacımız halkımıza daha yakın ve iyi hizmet verebilmektir. Bu yüzden mobil araçlarımız devreye soktuk. Türkiye genelinden 42 mobil hizmet aracı var." diye konuştu.