Eskişehir'de polis ve jandarmadan ortak uygulama



ESKİŞEHİR'de polis ile jandarma ekipleri ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması yaptı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu akşam il ve ilçe merkezleri ile karayollarında ortaklaşa uygulama yaptı. Asayiş ve trafik uygulamasına 952 polis ile 405 jandarma katıldı.



Polis ve jandarma ekiplerinin uygulamasında araçlar durdurularak, narkotik köpekler eşliğinde bagajlar arandı, yolculuk edenlerin üst aramaları ile kimlik kontrolleri yapıldı.