Eskişehir'de Otizmli Çocuklara Yönelik Etkinlik

Vos26 Yardım Gönüllüleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Tepebaşı Belediyesi Engelliler İletişim Merkezi'nde eğitim gören otizmli çocuklarla bir araya geldi.



Vos26 üyeleriyle kentteki tarihi ve turistik yerleri gezen otizmli çocuklar, Bilim Deney Merkezinde çeşitli deneyleri uyguladı. Çocuklar, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki Masal Şatosu ve Sualtı Dünyası gezerek bir çiftlikte atlara bindi.



Etkinlik, yapılan pikniğin ardından sona erdi.



Dernekten yapılan açıklamada, çocuklara güzel bir gün yaşatıldığı belirtilerek, "Yürekleri kar tanesi kadar temiz dostlarımızla geçirdiğimiz zamanlarda yaşadığımız duyguların tarifi imkansız. Bu günde çok güzel ve kaliteli vakit geçirdik. İnşallah bu etkinlikleri tekrarlayacağız." ifadelerine yer verildi.