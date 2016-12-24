Eskişehir'de 'Milli seferberlik' yürüyüşü



ESKİŞEHİR'de Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından 'Milli Seferberlik Yürüyüşü' düzenlendi.



İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nın Mustafa Kemal Atatürk Caddesi girişinde toplanan yaklaşık 200 kişi 'Vatanın ve milletin bütünlüğü için Milli seferberlik yürüyüşü' yazı pankart açtı. Ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan kalabalık 'Hepimiz Mehmet'iz PKK'ya yeteriz', 'Hepimiz polisiz PKK'ya yeteriz' ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde slogan atarak yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında kalabalık, polisin uyarısı üzerine slogan atmadı, açılan pankartları topladı ve sessiz bir şekilde Migros mağazası önüne kadar yürüdü.



Yürüyüş sonunda TGB İl Başkanı Furkan Kaplan yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyledi. Kaplan şöyle dedi: "Düşmanın karşımızda duracak gücü ve cesareti kalmamış, hain pusularla bize saldırmaktadır. Canlı bombalarla korkak saldırılar yapmaktadır. Beşiktaş ve Kayseri'de onlarca askerimiz, polisimiz ve sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Haberlere her baktığımızda yüreğimiz yanmaktadır. Bu saldırılarla Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyen emperyalist devletler, Rus büyükelçisini öldürerek uluslararası bir kriz yaratmayı amaçlamıştır. Ancak başaramamıştır. Tüm kamu emekçilerini, işçileri, köylüleri, esnafı, gençliği, siyasi partileri, sendikaları, dernekleri sağ-sol demeden, hiçbir ayrım gözetmeden bütün milletimizi vatan için birleşmeye, teröre karşı hep birlikte yürümeye çağırıyoruz."



Yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe katılan kalabalık dağıldı.