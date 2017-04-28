Eskişehir'de Kumar Operasyonu

Eskişehir'de, dernek binasında kumar oynadıkları tespit edilen 57 kişiye 219'ar lira ceza kesildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokağı'ndaki bir dernek binasında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.



Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 57 kişi ile dernek sorumluları S.D. ve N.D. gözaltına alındı. Kumar oynayan 57 kişiye, kanun gereği 219'ar lira ceza verildi.



Dernek sorumlusu ve çalışanları hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.



Kumar ekipmanları ile tombala makinesine el konuldu.