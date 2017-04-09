Eskişehir'de Kumar Operasyonu

Eskişehir'de bir derneğe düzenlenen kumar operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ulu Önder Mahallesi'nde daha önce iki kez "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan mühürlenen dernek binasında yeniden kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.



Harekete geçen emniyet güçleri, kumar oynadığı belirlenen 34 kişi ile dernek yöneticisi E.K'yi gözaltına aldı.



Kumar oynayan 34 kişiye ilgili kanun gereği 227'şer lira ceza kesildi, dernek sorumlusu hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.



Kumar ekipmanları ile tombala makinesine de el konuldu.