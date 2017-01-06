Eskişehir'de Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçundan 13 Kişi Yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçu şüphelisi 13 şahıs yakalandı.



Eskişehir Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışmalarını paylaşıldı. Önleyici devriye hizmetleri, uygulama ve çalışmalar kapsamında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçu şüphelisi 13 yakalandı. Şahıslardan 27 gram bonzai ve 10 adet extacy hap elde edildi. Ekiplerce müdahale edilen olaylarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 33 adet fişek, 3 adet kesici delici alet, 1 adet çalıntı bisiklet, işyerinden hırsızlık şüphelisi 3 şahıs, evden hırsızlık şüphelisi 2 şahıs, dolandırıcılık şüphelisi 1 şahıs da yakalandı. Toplam olarak çeşitli suçlardan 17 şahsa adli ve idari işlem uygulanırken, son bir haftada bin 555 şahıs ve 298 araç hakkında GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan 14 aranan şahıs, 1 kayıp şahıs, 4 bakaya da yakalandı. 10 araca ve sürücüsüne işlem uygulanırken, 6 adet hacizli/yakalamalı araca işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan toplam olarak ise 65 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR