Eskişehir'de Kız Öğrenci Yurdunda Yangın

Eskişehir'de kız öğrenci yurdunun bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Kumlubel Mahallesi Nimet Sokak'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.



Dumandan etkilenen kadın çalışana 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.