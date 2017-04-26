Eskişehir'de Kartpostallık Bahar Görüntüleri

Eskişehir'de, bahar mevsiminin gelmesiyle dört bir tarafta rengarenk açan çiçekler kentte ayrı bir güzellik oluşturdu.



Soğuk kış günleri yerini yavaş yavaş sıcak havalara bırakıp bahar kendini göstermeye başlarken, doğa da kış uykusundan uyandı. Geçen günlerde sürpriz bir şekilde kar ile uyanan Eskişehir'in farklı noktalarında çiçekler kentte renk cümbüşü yaşatıyor. Baharın müjdecisi çiçeklerin açması, park ve bahçelere de lalelerin dikilmesi, kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Eskişehir kent merkezinde bulunan Porsuk Çayı, Kanlıkavak Parkı, Odunpazarı Bölgesi, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi ve Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsünde bulunan alanlarda açan çiçekler, kente ayrı bir hava kattı. Eşsiz renklerle açan çiçekleri ve yeniden uyanan doğadaki canlanmayı fırsat bilen fotoğrafçılar da en güzel kareleri yakalamanın peşine düştü. Vatandaşlar da, farklı renk tonlarıyla ağaçlarda açan çiçekleri ve doğada oluşan güzellikleri bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmeyi ihmal etmiyor. - ESKİŞEHİR