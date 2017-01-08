Eskişehir'de Karga Kurtarma Operasyonu

Eskişehir'de iki gündür bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan karga, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri tarafından kurtarılarak, yenide doğaya salındı.



Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna karga düştü. Karganın sesini duyan apartman sakinleri, kendisinin çıkmasını bekledi. Karganın çıkamadığını gören Metin Ünlü isimli vatandaş durumu DAK ekiplerine bildirdi. Apartmana gelen ekipler yaptıkları çalışmayla kargayı kurtardı. Ardından yarasının olmadığını gören ekipler, kuşu yeniden doğaya saldı.



Kargayı havalandırma boşluğunda gören Metin Ünlü, "Sabah saatlerinde lavaboya gittiğimde bir ses duydum. Apartman boşluğuna baktığımda bir kuş gördüm. Kendiliğinden çıkar diye düşündük. Çıkmayınca ekiplere bildirdik. Onlar da çıkarttı sağ olsunlar" diye konuştu.



Kuşu kurtaran ekipten Ercan Temel ise ihbar üzerine kuşu kurtarmak için belirtilen adrese geldiklerini ifade ederek, "Kuşun etrafını ağ ile sararak, kurtardık. O şekilde başaramasaydık, dağ malzemeleri ile aşağıya inip çıkaracaktık. Ekibimizde herkes bu eğitimi alıyor" dedi.



Kargayı doğaya salan Melek Boyacı ise bir daha bu tür durumların yaşanmamasını diledi. - ESKİŞEHİR