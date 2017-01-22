Eskişehir'de sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlenen 1 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Uluönder mahallesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen M.O., (29), yakınları tarafından Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi
Eskişehir’de sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlenen 1 kişi tedavi altına alındı.
Eskişehir'de sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlenen 1 kişi tedavi altına alındı.
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