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Eskişehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Eskişehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Eskişehir'de kombinin tıkanan bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Eskişehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Eskişehir'de kombinin tıkanan bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gökmeydan Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşayan Ayşe A. (49), Mustafa A. (46) ve Hilal A. (24), rahatsızlanınca Eskişehir Devlet Hastanesine gitti.

Söz konusu kişilerde yapılan ilk müdahalede karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kombinin tıkanan bacasından sızan gazdan dolayı zehirlendikleri öğrenildi.

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