Eskişehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Eskişehir'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi İnal Sokak'ta yaşayan A.K. (46) sabah saatlerinde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan A.K., burada tedavi altına alındı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR