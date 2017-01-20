Eskişehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

Eskişehir'de, kömür sobası ve kombiden sızan gazdan zehirlenen 9 kişi, hastanelere kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi'nde oturan Mustafa, eşi Şükran, çocukları Eren ve Sinan Kuymaz rahatsızlandı.



Kuymaz ailesi, komşularının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Yeşiltepe Mahallesi Karagöz Sokak'ta da Hüseyin, Ayşe ve Sadık Pul ile Harun ve Esma Kaynar, gece saatlerinde rahatsızlandı.



Aynı evde yaşayan 5 kişi, yakınlarının haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kömür sobasından sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.