Eskişehir'de Kar Altında 23 Nisan Töreni
ESKİŞEHİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni kar altında yapıldı.
ESKİŞEHİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni kar altında yapıldı.
Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı Eskişehir'de etkili oldu. Binaların çatıları ve park halinde araçlar karla kaplandı. Vilayet Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk koyma törenine katılan öğrenciler bir süre kar altında bekledi. Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen'in Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenlere Atatürk Spor Salonu'nda devam edildi. Vilayet Meydanı'ndaki resmi tören ardından Vatan Partisi İl Başkanı Raif Eşkinat ile bir grup partili, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. İl Başkanı Raif Eşkinat'ın konuşmasının ardından partililer 'Mustafa Kemal'in askerleriz' şeklinde slogan attıktan sonra dağıldı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Milli Zafer İlkokulu 3-F öğrencisi İrem Eyrek ile Özel Atayurt Okulları 5-C öğrencisi Ege Erten Vali Azmi Çelik'in koltuğuna oturdu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen de makam koltuğunu Mehmet Gedik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Ceren Yediparmak ve Özel Çağdaş Ortaokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Türe'ye bıraktı.
- Eskişehir