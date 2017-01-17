Eskişehir'de Kapkaç Şüphelisi Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de 3 farklı kapkaç olayına karıştığı ileri sürülen şüpheli suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre; Yunusemre ve Üniversite caddelerinde kapkaç olaylarının gerçekleştirildiği ihbarını alan ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı. Şüphelinin, Yunusemre caddesinde maaşını bir bankadan çektikten sonra giden kadını evine kadar takip ettiği, ardından bina girişinde olayı gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler aynı cadde üzerinde çalışma başlattı. Üç farklı olaya karıştığı iddia edilen şüpheli yüzünü kapatmış şekilde aynı cadde üzerinde yeni kapkaç olayını gerçekleştireceği sırada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR