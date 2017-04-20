Eskişehir'de Kağıt Fabrikasındaki Yangını Itfaiye Ekipleri Söndürdü

Eskişehir'deki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.



Olay saat 01.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 7'nci Cadde'deki Ali Güven Karagöz'e ait kağıt ve ambalaj fabrikası deposunda meydana geldi. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına Büyükşehir Belediyesi ile OSB itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olay sırasında fabrikada kimsenin bulunmadığını, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.