Eskişehir'de Kağıt Fabrikasında Yangın

Eskişehir'de bir kağıt ve ambalaj fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 7. Cadde'de bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından soğutma çalışması başlatıldı.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.