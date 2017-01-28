Eskişehir'de, Kadın Sağlığı Dayanışma Merkezi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Halk Sağlığı İl Müdürlüğü arasında sığınmacı ve mevsimlik tarım işçisi olarak bulunan kadın ile kız çocukları için ESOGÜ bünyesinde kurulacak Kadın Sağlığı Dayanışma Merkezinde ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda işbirliği protokolü imzalandı.



ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde protokole ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ve Eskişehir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir Demirel imza attı.



Törende, Rektör yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, proje yürütücüleri Doç. Dr. Figen Çalışkan, Doç. Dr. İnci Parlaktuna ve Nermin Kurt ile Eskişehir Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Yavuz Selim Küçük, Şube Müdürü Kazım Kartkaya hazır bulundu.



Törende konuşan Prof. Dr. Gönen, üniversitelerin toplumun bütün kurumlarıyla işbirliği yapması ve topluma fayda sağlayan çalışmaların merkezinde olması gerektiğini belirtti.



Türkiye'nin dünyada en fazla misafir kabul eden ülkelerden biri olduğunu ve Eskişehir'de çok sayıda sığınmacının bulunduğunu ifade eden Gönen, BM Nüfus Fonu tarafından finansal olarak desteklenecek bu proje için sağlık personeli desteğinin Halk Sağlığı Müdürlüğünden alacaklarını bildirdi.



Eskişehir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir Demirel de kurum olarak birinci basamak tedavi hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri sunduklarını hatırlatarak zor durumdaki sığınmacı ve mevsimlik tarım işçisi kadınların güçlendirilmesiyle ilgili bir projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.