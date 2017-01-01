Eskişehir'de Kaçakçılıkla Mücadele

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak yollardan getirdikleri ürünleri satan kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, Yenidoğan Mahallesi Sevinç Caddesi'nde şüpheli E.Ç'yi yakaladı.



Gözaltına alınan zanlının üzerinde ve kaldığı otel odasında yapılan aramada, 266 cinsel içerikli hap ve kremler ele geçirildi.



Öte yanda, Eskişehir-Ankara karayolunda durumundan şüphelendikleri bir aracı durduran polis ekipleri, yaptığı kontrolde 3 bin 495 paket gümrük kaçağı sigara buldu.



Yabancı uyruklu oldukları bildirilen M.E. ve O.A. gözaltına alındı.