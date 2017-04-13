Eskişehir'de Kaçak Kazı Operasyonu

Eskişehir'in Han ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erten Mahallesi Akçatepe mevkisinde bulunan birinci derece sit alanında bazı kişilerin kaçak kazı yaptıkları yönünde bilgi aldı.



Düzenlenen operasyonda, şüpheliler U.Y. (42), D.G. (24), O.H.Ş. (36) ve Ş.İ. (29) kazı yaparken suçüstü yakaladı.



Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.