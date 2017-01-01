Eskişehir'de Kaçak Cinsel Ürün Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, cinsel içerikli yasal olmayan ürün satışı yaptığı ileri sürülen 1 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde E.Ç.'nin gümrük kaçağı cinsel hap ve kremler getirerek satışını yaptığı ihbarını değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, başlatılan çalışma sonucunda E.Ç.'yi Yenidoğan Mahallesi'nde çantasının içinde bulunan 128 hap ve krem ile yakaladı. E.Ç. gözaltına alınırken, kaldığı otel odasında yapılan aramada 138 adet hap ve kremler ele geçirildi. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR