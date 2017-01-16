Eskişehir'de Kablo Hırsızlığı

Eskişehir'de, bir bölümü Yüksek Hızlı Trene ait toplam 950 metre kablo, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.



Jandarmaya başvuran işletme çalışanı Y.C., Tepebaşı ilçesi Eğriöz mahallesinde 700 metre, Keskin mahallesinde de 100 metre olmak üzere toplama 800 metre fiber optik telefon kablosu kablonun kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı beyanla şikayetçi oldu. Piyasa değeri yaklaşık 3 bin Türk Lirası olan fiber optik telefon kablosu hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Öte yandan, Tepebaşı Boyancıoğlu mahallesinde önceki gece 03: 30 sıralarında Boyancıoğlu mahallesinde bulunan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının beslenme ünitesinde enerji kesintisi ile ilgili jandarma ekipleri ihbar aldı. Olay yerine giden ekipler tarafından yapılan kontrollerde, yaklaşık 150 metre uzunluğunda topraklama kablosunun kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR