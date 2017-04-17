Eskişehir'de İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi

Eskişehir'de izinsiz yürüyüş düzenleyen grup üyelerinden 10'u, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Yenibağlar Mahallesi Kartaltepesi Sokağı'ndaki bir parkta toplanan ve dünkü halk oylaması sonuçlarını protesto eden grubu uyardı.



Polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruba Üniversite Caddesi üzerinde müdahale etti.



Aralarında HDP Tepebaşı İlçe Başkan Yardımcısı E.K, bir süre önce YDG/H terör örgütünün Eskişehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra salınan N.B, terör örgütü PKK'nın propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan ve daha sonra salınan M.B, kentte 10 Ekim 2015'de düzenlenen protesto yürüyüşü sırasında görevli polis memuruna linç girişiminde bulunan ve yargılandığı dava sonucu 8 yıl 6 ay hapis cezası alan G.K'nin de bulunduğu 10 kişiyi yakaladı.



Gözaltına alınan şüphelilerden N.B'nin üzerinden sustalı tabir edilen bıçak ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.