Eskişehir'de İstihdam Çalışmaları

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, devletin işverenlere sunduğu işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılmasına yönelik hizmetlerinden yararlanılması gerektiğini belirterek, "Hem sanayinin gelişmesine hem de istihdamın artmasına yönelik yeni projeler üretmeliyiz" dedi.



İstihdama önemli katkılarda bulunan kurum ve kuruluşlarla her üç ayda bir yapılması gereken İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına başkanlık eden Vali Çelik, yaptığı açılış konuşmasında, Eskişehir sanayisinin daha ileriye gitmesi adına gösterilen gayretlere destek olmaya çalıştıklarını aktardı. Çelik, "Hem sanayinin gelişmesine hem de istihdamın artmasına yönelik yeni projeler üretmeliyiz" diye belirtti.



Mesleki okullarda eğitim gören öğrencilerin iş deneyimi kazanmasına büyük önem verdiklerini bildiren Vali Çelik, üretilen projelerde mesleki eğitime de yer verilmesini istedi. Devletin işverenlere sunduğu işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılmasına yönelik hizmetlerinden yararlanılması gerektiğini kaydeden Vali Çelik, ilimizdeki iş gücü piyasasının arz-talep, istihdam, eğitim durumu, mesleki eğitim ihtiyaçları, işsizlikle mücadele ve dezavantajlı gruplara yönelik geliştirilebilecek politikaları görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere toplantıda bir araya geldiklerini söyledi.



İl düzeyinde istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili geliştirilebilecek olan politikalara katkının sağlanması gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Yoldaş, kurul üyelerine bilgi verdi.



Eskişehir Ticaret Odası (ETO)'ndaki yapılan ve Vali Azmi Çelik'in başkanlık ettiği toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Engin Çakmak, Çalışma ve İş Kur İl Müdürü Hasan Yoldaş, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. - ESKİŞEHİR